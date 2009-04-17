Строительные предприятия снизили объем работ

В январе-марте т.г. строительные предприятия Украины уменьшили объемы работ на 56,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 6 млрд. 284,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. строительные предприятия Украины уменьшили объемы работ на 57,6% - до 1,7 млрд. грн., в январе-феврале т.г. - на 57,3% - до 3,6 млрд. грн.