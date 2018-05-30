Киевское ЖКХ: смываемся из цивилизации в канализацию

С началом весны в столице произошло несколько серьезных аварий, причиной которых стало отвратительное состояние водопроводно-канализационного хозяйства Киева. Только в марте было зафиксировано 10 ЧП, основным фигурантом которых стала столичная канализация – киевляне надолго запомнят телекартинку, на которой задняя часть новенького Фольксвагена «Гольф» едва виднеется из провала в асфальте. 16 апреля на брифинге в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства его глава - Алексей Кучеренко констатировал, что состояние киевской канализации близко к катастрофическому. Ну что же, нам вроде бы не впервой слышать похожие страшилки, киевлян вообще часто пугают катаклизмами, связанными с «водной стихией». Столичные власти уже давно всем доказали, что им и Киевское море по колено, не то, что канализация какая-то. Скорее всего, прошедший брифинг не будет иметь каких-то серьезных последствий, так как происходящее очень напоминает пикантную ситуацию в переполненном лифте, где неожиданно «испортился» воздух - все возмущенно переглядываются, но кто виноват, понять абсолютно невозможно.

В Киеве запахло крупными неприятностями

Брифинг в Минжилкоммунхозе был приурочен к завершению проверки состояния водопроводно-канализационного хозяйства Киева Государственной жилищно-коммунальной инспекцией. Ее начальник Сергей Зимин в цифрах и фактах обрисовал плачевное положение, в котором оказалась столичная канализация и водопроводное хозяйство. «В частности, в марте этого года на улице Гетьмана посреди автодороги образовался котлован с водой диаметром 8 метров, по улице Симиренко под асфальт провалился автомобиль, по улице Бальзака водно-песчаной смесью было затоплено 50 автомобилей», - напомнил С.Зимин.

По мнению специалистов, наиболее актуальной проблемой водопроводно-канализационного хозяйства столицы остается ужасное состояние Бортницкой станции аэрации, которая является единственной очистительной системой сточных канализационных вод города. По данным Министерства ЖКХ, все три блока очистки сточных вод и вспомогательные цеха станции отработали свой эксплуатационный ресурс в среднем на 90% и нуждаются в глубокой реконструкции и модернизации. В Госжилкоммунинспекции отмечают, что почти треть водопроводных сетей столицы исчерпали свой срок эксплуатации, а каждый пятый километр этих сетей находится в аварийном состоянии и нуждается в срочной замене.

Не лучше дела обстоят с канализацией. По данным инспекции, канализационные сети столицы исчерпали свой амортизационный ресурс на 39%, при этом 34% сетей, что составляет 879,1 км, находятся в аварийном состоянии и нуждаются в срочной перекладке. До сих пор эксплуатируются канализационные сети, построенные до 1917 года. В аварийном состоянии находятся коллекторы, построенные в 1950-1980 годах, критическая ситуация сложилась на Главном городском канализационном коллекторе, Позняковском, Чумаковском коллекторах и коллекторе Зодчих. По информации инспекции, в 2008 году в канализационных сетях произошла 14 тыс. 861 авария, что на 2 тыс. 211 больше, чем в 2007 году.

От себя добавим, что все выше сказанное не производит должного впечатления, пока сам не станешь очевидцем одной из таких аварий и не почувствуешь на себе все ее прелести. Автор из первых уст слышал впечатления автолюбителя, оказавшегося 18 марта на Большой окружной дороге, после того как там прорвало канализацию и ее содержимое залило проезжую часть на протяжении почти 100 метров. По словам пострадавшего, после «заплыва» через аварийный участок от его машины так воняло, что он тут же отправился на автомойку, но даже после этого не избавился от неприятного ощущения, что лично побывал по колено в г… В принципе, ненавязчивый запах сероводорода вы можете время от времени ощутить практически в любой точке города.

Блуждающая ответственность - легла на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого

Естественно, возникает вопрос - кто виноват и что делать? По мнению Алексея Кучеренко, в первую очередь, вина за плачевное состояние киевской канализации лежит на столичной администрации. В ходе брифинга министр резонно отметил, что, распродавая на право и на лево столичную землю по астрономическим ценам, городские власти не смогли найти деньги для реконструкции водопроводно-канализационного хозяйства. При этом, по словам министра, Киевская горосадминистрация пытается переложить ответственность на глав районных администраций. «У КГГА есть желание во всем, что происходит в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обвинить руководителей районов. Они, конечно, не ангелы, но на самом деле от них зависит лишь 5-10% того, что происходит в Киеве, 90% - это полная ответственность Киевской городской госадминистрации и, соответственно, Киевского городского совета», - сказал А.Кучеренко.

В Минжилкоммунхозе отмечают, что на протяжении 2004-2008 годов размер задолженности КГГА по возмещению ОАО «Киевводоканал» из бюджета города разницы между стоимостью услуг по водоснабжению и водоотводу и их фактической себестоимостью достигла 589,9 млн. грн. По данным министерства, в 2009 году «Киевводоканалу» вообще не возмещено ни одной копейки задолженности по разнице между тарифами на водоснабжение и водоотвод для населения и реальной стоимостью этих услуг. Критикуя КГГА, Министерство ЖКХ правда признает, что тарифы на услуги «Киевводоканала» для киевлян ниже их реальной стоимости почти на 50%.

Так что, тут не все так просто - будем «наезжать» на мэра и его команду, нарвемся на повышение квартплаты. Но с другой стороны, если речь идет именно о развитии водопроводно-канализационной инфраструктуры, то претензии к горадминистрации можно выдвигать не только обоснованно, но и почти безбоязненно за коммунплату, так как для этих целей львиная доля финансирования по идее должна поступать от застройщиков. Конечно, сейчас в строительной отрасли жестокий кризис, но ведь ранее строительные компании регулярно отчисляли в городской бюджет средства на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры. А согласно данным Госжилкоммунинспекции, на протяжении 2004-2008 годов по „Программе развития и реконструкции водопроводного хозяйства Киева на 2004-2010 годы" было выделено средств на сумму 179,2 млн. грн., что составило лишь 9,3% необходимой суммы. По «Программе ремонта, реконструкции и развития канализационного хозяйства Киева на период 2006-2010 годов" денег выделили больше - 616,6 млн. грн., однако эта сумма составляет лишь 10,4% требуемого объема.

Тут на ум снова приходит бурная деятельность Киевской администрации по землеотводу под застройку в наиболее престижных районах города. Неужели из миллиардов долларов, полученных за киевскую землю, нельзя было часть направить на реконструкцию канализации. Выходит нельзя, потому как жалко деньги “закапывать” – это даже с политической точки зрения нецелесообразно. Ведь на канализации особо не попиаришся, никаких тебе масштабных строек, все под землей, а результатом работ может быть лишь сохранение нормального функционирования системы, что будет воспринято электоратом как должное. Нет, это не для наших политиков, они думают только о предстоящих выборах. Такая рутинная работа для государственных деятелей, которые, как известно, в отличие от политиков думают о будущих поколениях.

Раскритиковав КГГА, попробуем сохранить объективность и в отношении самого Министерства ЖКХ. 16 апреля Счетная палата обнародовала результаты проверки использования средств государственного бюджета на реформирование ЖКХ. Согласно данным СП, в 2007-2008 гг. министерство неэффективно использовало около 414 млн. грн., предназначенных для этих целей. Конечно, речь идет об Украине в целом, и не только о водоснабжении и канализациях, а обо всей структуре коммунального хозяйства, но согласитесь, где-то в этих 414 млн. грн. были и деньги, которые могли бы помочь столичной канализации.

Интересно, что сам Алексей Кучеренко на брифинге заявил о том, что возглавляемое им ведомство сегодня не имеет реальной возможности влиять на ситуацию в ЖКХ. Он посетовал на чрезмерную децентрализацию исполнительной власти в Украине. «Органы местного самоуправления сами себя контролируют. Мы слишком либерально относимся к тому, что происходит сегодня на местах», - сказал министр.

Одним словом, прижать к стенке ответственных за состояние столичной канализации будет очень не просто, так как таковых может оказаться либо слишком много, либо вообще не найтись.

Что день грядущий нам готовит

В ходе брифинга Министерство ЖКХ не ограничилось оглашением списка уже произошедших аварий, оно и пообещало нам и в дальнейшем. “Если КГГА не будет принимать мер относительно улучшения ситуации в водопроводно-канализационном хозяйстве города, не прекратит остаточный принцип финансирования отрасли, существует реальная возможность возникновения глобальных аварий и катастроф, которые неминуемо приведут к серьезным последствиям и убыткам. К примеру, в результате аварии на Главном городском коллекторе может быть прекращен сброс сточных вод жилых массивов Оболонь, Виноградарь, Минского массива, Вышгорода, Куренивки, Крещатика и Печерска. В случае возникновения аварийной ситуации на хлорном хозяйстве Деснянской водопроводной станции в зону поражения попадают территории жилых массивов „Радужный", „Воскресенский", „Перова", „Комсомольський". Прорыв дамб иловых полей Бортницкой станции аэрации может привести к полному затоплению прилегающей территории и сел Гнидын и Ревне площадью свыше 2000 га. А в случае остановки насосной станции перекачки стоков первого блока Бортницкой станции аэрации все канализационные стоки, а это почти 400-500 кубических метров в сутки, будут сливаться в Днепр. Это приведет к экологической катастрофе в Украине, так как ниже Киева по течению Днепра его водой пользуется свыше 25 млн. жителей нашей страны», - отмечают в Министерстве ЖКХ.

Вот так да, одна крупная авария на киевской канализации может обернуться экологической катастрофой для всей страны.

В связи со сложившейся ситуацией, Министерство ЖКХ намерено просить премьер-министра и правоохранительные органы повлиять на киевские власти и заставить их обратить внимание на катастрофическую ситуацию в водопроводно-канализационном хозяйстве столицы. Ну что же, после этого можно считать, что ответственность за киевскую канализацию ляжет еще и на премьера с милиционерами.

Тайная связь между хорошим футболом и надежной канализацией

Кто бы сомневался, конечно, не забыл министр ЖКХ и о футбольной теме, которая теперь у нас всегда и во всем. Алексей Кучеренко поручил Государственной жилищно-коммунальной инспекции проанализировать состояние канализационных труб в контексте подготовки к Евро-2012. «Я вчера слышал Платини, который сказал, что Евро-2012 в Киеве состоится, потому что стадион НСК «Олимпийский» будет реконструирован в срок. Господин Платини просто не знает, что кроме стадиона есть еще Киевский водоканал и киевские канализационные сети. Поэтому, господин Мишель пусть едет во Францию и занимается своими делами, а руководству оргкомитета по подготовке к Евро-2012 – господам Суркису и Васюнику - я советую обратить внимание на эту проблему и поддержать нас в вопросах ее решения», - сказал министр.

А ведь неплохой вариант подсказал киевлянам министр – может, стоит написать Мишелю Платини и пожаловаться на всех сразу. Хотя нет, рука не поднимется, Евро-2012 «это наше все». Отнимут у нас чемпионат, и исчезнет последний лучик света в конце туннеля. Тем не менее, стоит напомнить, что согласно легенде (а может и правда было), чемпионат по футболу - это серьезное испытание для канализации. Дело было так: сборная Бразилии в очередной раз вышла в финал Чемпионата мира по футболу, весь Рио де Жанейро замер перед телеэкранами. Напряженный первый тайм, не отрываясь от экранов, болельщики судорожно глотают пиво или еще чего покрепче, страсти накалены до предела, даже если приспичило, никто и не помышляет отойти от телевизора хотя бы на секунду. Но вот звучит сигнал арбитра – первый тайм окончен, миллионы бразильцев мчатся, я извиняюсь, по малой нужде и практически синхронно дергают за ручку слива… В тот раз канализация выдержала, хотя ситуация и была критическая, нам так может не повезти…

Антон Лосев (УНИАН)