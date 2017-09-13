"Нафтогаз" спишет теплокоммунэнерго сотни миллионов долгов, еще часть реструктуризирует

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» принял решение списать 385 млн грн и реструктуризировать еще 680 млн грн долгов для региональных теплоснабжающих компаний, выполняя норму закона «О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий водоснабжения и водоотвода за потребленные энергоносители». Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Читайте такжеКабмин не будет повышать цену на газ для населения в этом отопительном сезоне

«На сегодня компания рассмотрела обращения 65 теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий и приняла решение: списать задолженность в сумме более 385 млн грн; реструктуризировать задолженность в сумме около 680 млн грн; списать задолженность при условии полного выполнения договора реструктуризации в сумме около 325 млн грн», - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что согласно требованиям закона, необходимым условием заключения договора о реструктуризации задолженности предприятий теплокоммунэнерго является наличие гарантии его выполнения, которую должен выдать орган местного самоуправления.

«Учитывая необходимость получения гарантий, «Нафтогаз» направил письма 38 теплоснабжающим предприятиям», - добавили в компании, призвав теплокоммунэнерго и органы местного самоуправления ускорить оформление гарантий для подписания договоров о реструктуризации задолженности.

«Отсутствие оформленной гарантии от местной власти фактически делает невозможным применение предусмотренных законом механизмов реструктуризации и лишает «Нафтогаз» возможности выделять номинации таким должникам. Непредоставление гарантий, выданных с соблюдением бюджетного законодательства со стороны местных властей, угрожает своевременному началу и устойчивому прохождению отопительного сезона в отдельных регионах Украины», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2017 года «Нафтогаз» начал заключать договора с теплокоммунэнерго на поставку газа в отопительном сезоне 2017-2018 годов. Эти договора заключались по цене на газ, которая действовала по состоянию на 1 апреля 2017 года, поскольку Минэнергоугля не опубликовало расчетную стоимость газа для нового отопительного сезона. Министерство должно было это сделать до 1 июля 2017 года.

По данным «Нафтогаза», по состоянию на 6 сентября, суммарная задолженность за газ у производителей тепловой энергии (теплокоммунэнерго и ТЭЦ) составила 22,7 млрд грн, из которых 6,3 млрд грн – за 2017 год.

Закон «О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий водоснабжения и водоотвода за потребленные энергоносители» был принят в ноябре 2016 года. Он регламентирует процесс списания или реструктуризации долгов теплокоммнуэнерго за газ.