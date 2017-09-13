Суд арестовал офис медиахолдинга "1+1", завод "Биола" и самолет Boeing 767 по делу "ПриватБанка"

Печерский районный суд г. Киев арестовал центральный офис медиахолдинга «1+1», помещение одного из крупнейших заводов по производству напитков «Биола», самолет Boeing 767 и другое имущество по делу «ПриватБанка».

Читайте такжеНационализированный "ПриватБанк" за полгода получил почти 3 миллиарда убытка

Об этом говорится в определении суда от 12 сентября 2017 года, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

«Наложить арест на следующее имущество… нежилые помещения…, которые расположены по адресу: г. Киев, ул. Кириловская (бывшее название - ул. Фрунзе – УНИАН), д. 23… объекты и сооружения недвижимого имущества завода по производству напитков и соков по адресу: г. Днепропетровск (г. Днепр), ул. Береговая, 135», - говорится в тексте документа.

Кроме этого, аресту подлежит еще большой перечень имущества, включая самолет Boeing 767, который зарегистрирован на Государственную авиационною службу Украины. Также, согласно определению суда, аресту подлежит ряд земельных участков в Одесской области.

Решение наложить арест суд принял на основании ходатайства прокуратуры, которая заявила, что менеджмент «ПриватБанка» «путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года завладел чужим имуществом, а именно - государственными средствами Национального банка Украины в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование «ПриватБанка».

При этом суд констатировал, что ходатайство прокуратуры рассматривалось без присутствия собственников арестованного имущества, поэтому они имеют право подать свое ходатайство об отмене ареста.

«Подозреваемый, его защитник, другой владелец или владелец имущества, которые не присутствовали при рассмотрении вопроса об аресте имущества, вправе заявить ходатайство об отмене ареста имущества полностью или частично», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

13 сентября 2017 года сообщалось, что Нацбанк не обращался ни к телерадиокомпании «Студия 1+1» как арендатору, ни к компании «Подол Недвижимость» как арендодателю с требованием освободить помещение по ул. Кирилловская, 23.