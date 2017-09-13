В "Киевэнерго" Ахметова подсчитали долги киевлян за тепло

Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед энергогенерирующей компанией "Киевэнерго" на 1 сентября составила 2,6 миллиарда гривень.

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Как сообщают в отделе связей с общественностью и СМИ "Киевэнерго", наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду имеют население и ЖЭО столицы – 1,35 миллиарда гривень и 690 миллионов гривень, соответственно.

"Существенную задолженность за отопление и горячую воду накопил государственный бюджет. На 1 сентября 2017 года задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 43,6 миллиона гривень, а долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий – 304,2 миллиона гривень (с учетом протоколов за август 2017 года)", - говорится в сообщении.

По информации предприятия, критическая ситуация с расчетами за тепло сохраняется в Святошинском (178,6 миллиона гривень) и Деснянском (179,4 миллиона гривень) районах.

"Суммарная задолженность населения за отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" на 1 сентября 2017 года составила 1,35 миллиарда гривень. Задолженность жителей столицы за отопление составляет 810,4 миллиона гривень, долг за горячую воду – 539,5 миллиона гривень", - уточнили в "Киевэнерго".

Как сообщают коммунальщики, в пересчете на одного жителя района наибольшие долги перед компанией имеют жители Печерского района - 2,8 тысячи гривень.

"Среди жилых домов максимальную задолженность за услуги компании накопили потребители Подольского района – 5,6 миллиона гривень (ул. Вышгородская, 45), Печерского – 2,6 миллиона гривень (ул. Евгения Коновальца, 44а) и Соломенского - 1,8 миллиона гривень (ул. Михаила Донца, 2а)", - говорится в сообщении.