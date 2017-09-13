Компенсация за сэкономленные субсидии: срок подачи заявлений продлили до 1 ноября

Кабинет министров Украины продлил до 1 ноября срок подачи населением заявлений на выплату компенсации сэкономленной части субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Представляя проект постановления, министр социальной политики Андрей Рева отметил, что в действующем положении о порядке назначения и предоставления населению субсидий предусмотрено, что сэкономленная часть субсидий выплачивается людям в соответствии с поданными заявлениями до 1 сентября текущего года.

«Но нам поступают заявления граждан, что по объективным причинам не все смогли подать заявления до 1 сентября, поэтому предлагается продолжить сроки подачи таких заявлений до 1 ноября текущего года», - сказал министр.

Он также отметил, что, согласно действующему постановлению, субсидии не переназначаются на следующий срок, если есть просроченная задолженность более 2-х месяцев на сумму более 340 грн.

"У нас есть обращение многих людей, в которых говорится, что они не признают задолженность и ведут споры с жилищно-коммунальным предприятием. Изменениями предусматривается, что если человек подал в суд на задолженность, до решения вопроса судом мы эту задолженность не берем во внимание и переназначаем субсидию на другой срок", - сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, в середине июля парламент принял изменения в госбюджет Украины на 2017 год. Так, расходы на субсидии были увеличены на 30%, или на 14,1 млрд грн, – до 61,174 млрд грн.