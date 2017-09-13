В Кабмине назвали сроки назначения субсидий на отопление

Субсидии на индивидуальное отопление будут назначаться с 15 октября по 15 апреля, а для централизованного – срок будет определяться мэром города, сообщается на правительственном портале.

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"Если раньше субсидия на отопительный сезон назначалась с 1 октября по 30 апреля и обязательно пересчитывалась в соответствии с решением органов местного самоуправления или органов исполнительной власти о дате начала и окончания отопительного сезона, то в 2017-2018 годах для пользователей централизованного отопления остается привязка к соответствующим решениям органов местного самоуправления или органов исполнительной власти, а для тех, у кого индивидуальное отопление, субсидия будет начисляться с 15 октября по 15 апреля", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, данное решение правительства является социально и экономически обоснованным: разумное потребление энергоресурсов, особенно, когда погода этому способствует, приближает страну к ее стратегической цели - к 2020 году стать энергонезависимой.

Этот вопрос не был урегулирован на местном уровне, что года в год приводило к увеличению сумм неиспользованных субсидий. Именно поэтому правительство в мае этого года урегулировало вопрос в пользу субсидиантов.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины жителям Украины в январе-июле 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму более 3 миллиарда гривень, что на 18,9% превышает аналогичный показатель 2016 года.