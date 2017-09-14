Эксперт спрогнозировал цены на жилье в Киеве в следующем году

Цена на новые квартиры в Киеве может вырасти на 2-4% в 2018 году, сообщил заместитель руководителя департамента консалтинга UTG Константин Олейник на пресс-конференции.

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"На столичном вторичном рынке цена будет сокращаться, и он продолжит падение как в гривне, так и в долларе. Первичный рынок в долларовом эквиваленте будет идти ровно с незначительными колебаниями на сезонность. В 2018 году будет скорее снижение цены на 2-4% в долларах, а в гривне, если курс останется таким же, цена может вырасти на 2-4%",- сказал Олейник.

Также, эксперт спрогнозировал, что в следующем году будет введено в эксплуатации приблизительно 1,4 миллиона квадратных метров жилья.

"Мы видим, что на 2018 год в Киеве выдано строительных разрешений на 2,7 миллиона квадратных метров. Обычно этот объем распределяется в течение двух лет, поэтому в следующем году будет введено в эксплуатации приблизительно 1,4 миллиона квадратных метров жилья", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в августе 2017 года по сравнению с июлем снизилась на 0,3% – до 23,195 тысячи гривень/квадратный метр, по сравнению с августом 2016 года цена снизилась на 1,1%.