В Украине тарифы на водоснабжение будут формировать по-новому

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила порядок и процедуру формирования тарифов на принципах стимулирующего регулирования для компаний-лицензиатов в сфере водоснабжения.

Читайте такжеВ Киеве хотят снова поднять тарифы на холодную воду

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.

«Для нас очень важно утвердить сегодня эти документы…Обращаем внимание, что переход к стимулирующему тарифообразованию неизбежен, поскольку он позволит привлекать инвестиции, а значит, будет уменьшена нагрузка на потребителя, он позволит наконец-то оценить каждого из вас (компаний, предоставляющих коммунальные услуги - УНИАН), потому что, если вы будете экономить средства от запланированного уровня – это будет дополнительной прибылью ваших компаний», - прокомментировал решение глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, добавив, что внедрение стимулирующего тарифообразования будет побуждать к повышению качества предоставляемых услуг.

Согласно документам, регуляторная норма дохода для субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность по централизованному водоснабжению и водоотведению, определена на уровне 12,5% (после налогообложения) на первый регуляторный период.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2017 года НКРЭКУ одобрила проекты решений о порядках и процедурах формирования тарифов на принципах стимулирующего регулирования для теплоснабжающих компаний.

Справка УНИАН. Украина планирует отказаться от устаревшей методики расчета тарифов на услуги естественных монополий и перейти к европейскому стимулирующему регулированию. Новый подход будет учитывать объем вложенных инвестиций предприятий, возможности их возврата и окупаемые затраты на производство услуг.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3, 5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергия, тепловая энергия и другие), и стимулирование эффективности расходов распределительных (поставляющих) компаний. Данным механизмом предусматривается установление величины необходимого дохода (ставки доходности), а также мотивация компаний к снижению расходов и потерь энергоносителя в сетях. Согласно новой методике, тариф на электроэнергию, которую отпускает компания-лицензиат, будет состоять из операционных расходов компании, амортизации и ставки доходности на старые или новые активы.