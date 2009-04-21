Коррекция стоимости коттеджей под Киевом возможна до 10%

Во втором квартале возможна коррекция стоимости коттеджей под Киевом на 8-10%.

Такой прогноз УНИАН озвучил генеральный директор девелоперской компании «Европа» Сергей ЕЛИСЕЕВ.

По данным аналитической службы компании, в марте т.г., по сравнению с октябрем 2008 года (с докризисными показателями), цены на коттеджи в городках эконом и бизнес-класса снизились на 31-34% в долларовом эквиваленте. На 1 апреля средняя цена квадратного метра коттеджа на участке в 12-15 соток составляет 1096. долл. США.

В компании отметили, что за первый квартал 2009 года на рынке загородной недвижимости зафиксировались единичные сделки и ежемесячное снижение цен. Однако, в марте цены резко замедлили темпы снижения, что свидетельствует о начале ценовой стабилизации.

«Причины достаточно просты – рынок загорода демонстрировал значительные темпы падения еще осенью 2008 года и сейчас в большинстве оставшихся на рынке проектов потенциал снижения цен уже практически исчерпан», - считает С.ЕЛИСЕЕВ.

По мнению эксперта, к концу весны – началу лета цены стабилизируются. «Ориентировочно цену домовладения в 1000 долл./кв.м с учетом стоимости земли можно принять за «дно» рынка. Ниже стоимость в реально строящихся коттеджных городках опускаться не будет», - отметил С.ЕЛИСЕЕВ.

По прогнозам эксперта, в первой половине лета начнется оживление на рынке коттеджей. Однако большинство потенциальных покупателей приступят к поиску и покупке загородных домов в конце лета - начале осени после стабилизации цен. Именно осенью станет ясно, каков объем отложенного спроса и какие перспективы ждут рынок загородной недвижимости в 2010 году.

По прогнозам аналитической службы ДК «Европа», во втором квартале коррекция цен на первичном рынке загородных коттеджей будет незначительной, не более 8-10%.

Справка УНИАН. Девелоперская компания «Европа» создана в августе 2007 года. Занимается строительством коттеджных поселков, городов-спутников и объектов коммерческой недвижимости.

Учредителем ДК «Европа» является Николай ЛАГУН.

Н.ЛАГУН также является учредителем и собственником ООО «Коммерческий банк «Дельта», Credit Collection Group, ОПФ «Дельта», КУА «Дельта-Капитал», СК «Брама Життя», ЗАО «АТОМ-банк» (Беларусь).

На сегодня компания реализует проект строительства коттеджного городка «Олімпік-Park», расположенного в 19 километрах от Киева по Житомирской трассе.