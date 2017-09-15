Евросоюз предложил пятилетнюю программу поддержки Фонда энергоэффективности

Европейский Союз предложил пятилетнюю программу поддержки Фонда энергоэффективности, сообщил на своей странице в соцсети Facebook вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по итогам встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

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«Эта помощь будет постоянно дополняться. То есть речь идет не о разовой помощи, а о длительной поддержке, как технической, так и финансовой, со стороны Европейского Союза», - подчеркнул Зубко.

Как сообщал УНИАН, Кабмин ожидает получения первых 50 млн евро финансовой помощи Евросоюза на создание Фонда энергоэффективности в первой половине 2018 года.

Верховная Рада 8 июня приняла закон о создании Фонда энергоэффективности, предусматривающий создание организационной структуры для эффективного использования средств на термомодернизацию и энергетическую модернизацию жилищного фонда.