Гройсман ожидает 120 миллионов евро от ЕС на создание Фонда энергоэффективности
По словам премьер-министра, европейские партнеры подтвердили готовность выделить Украине эти деньги.
Европейская комиссия и правительство Германии подтвердили готовность выделить Украине на создание Фонда энергоэффективности 120 млн евро.
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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время брифинга по итогам встречи с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.
«Европейский Союз, так как и предусматривалось, выделяет до 100 млн евро для функционирования этого качественного механизма... Кроме денег ЕС, есть еще взнос Германии — это 20 млн евро», - сказал Гройсман.
По словам премьера, этот фонд станет единственной площадкой, которая будет привлекать финансирование для целей энергомодернизации экономики Украины.
«На сегодня создана платформа, которая будет привлекать деньги с разных фундаций для создания качественного инструмента для быстрой энергомодернизации. Это очень системное решение, поскольку ранее в Украине не было такой платформы, а были только отдельные программы», - добавил Гройсман.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в начале июня 2017 года приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности, предусматривающий создание организационной структуры для эффективного использования финансовых средств на термомодернизацию и энергетическую модернизацию жилищного фонда.
Ранее также сообщалось, что Кабмин ожидает получения первых 50 млн евро финансовой помощи Евросоюза на создание Фонда энергоэффективности в первой половине 2018 года. При этом Украина готова выделить в следующем году для фонда 800 млн грн.