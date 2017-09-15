Гройсман ожидает 120 миллионов евро от ЕС на создание Фонда энергоэффективности

Европейская комиссия и правительство Германии подтвердили готовность выделить Украине на создание Фонда энергоэффективности 120 млн евро.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время брифинга по итогам встречи с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

«Европейский Союз, так как и предусматривалось, выделяет до 100 млн евро для функционирования этого качественного механизма... Кроме денег ЕС, есть еще взнос Германии — это 20 млн евро», - сказал Гройсман.

По словам премьера, этот фонд станет единственной площадкой, которая будет привлекать финансирование для целей энергомодернизации экономики Украины.

«На сегодня создана платформа, которая будет привлекать деньги с разных фундаций для создания качественного инструмента для быстрой энергомодернизации. Это очень системное решение, поскольку ранее в Украине не было такой платформы, а были только отдельные программы», - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в начале июня 2017 года приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности, предусматривающий создание организационной структуры для эффективного использования финансовых средств на термомодернизацию и энергетическую модернизацию жилищного фонда.

Ранее также сообщалось, что Кабмин ожидает получения первых 50 млн евро финансовой помощи Евросоюза на создание Фонда энергоэффективности в первой половине 2018 года. При этом Украина готова выделить в следующем году для фонда 800 млн грн.