Проект госбюджета-2018: на субсидии заложили 55 миллиардов

Кабинет министров Украины в госбюджете на 2018 год заложил расходы на субсидии в размере 55 млрд грн.

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Об этом перед заседанием правительства сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«На субсидии закладывается 55 млрд грн», - сказал министр, добавив что в бюджете на текущий год сумма, предусмотренная на эту статью расходов, составляет 61 млрд грн.

"Мы надеемся, что сумма будет меньше, учитывая доходы населения. Формула не меняется, это будет объективный процесс", - сказал Рева.

Он отметил, что по состоянию на 1 января 2017 года в Украине было 6,6 млн домохозяйств - получателей субсидий, но их количество будет уменьшаться за счет роста уровня доходов.

Также Рева сообщил, что правительство в госбюджете предусмотрело рост минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

«Уровень прожиточного минимума для неработающего человека на конец года будет составлять 1 497 грн, тогда как на текущий момент он составляет 1 378 грн», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в середине июля Верховная Рада приняла изменения в госбюджет Украины на 2017 год. Так, расходы на субсидии были увеличены на 30%, или на 14,1 млрд грн, – до 61,174 млрд грн.