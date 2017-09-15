Финансирование программ по энергоэффективности в 2018 году составит 1,6 миллиарда гривень - Гройсман

Общий объём инвестиций в программы по энергоэффективности в 2018 году составит 1,6 млрд грн, сообщил во время представления проекта государственного бюджета на 2018 год премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы создали в этом году системный инструмент – Государственный фонд энергоэффективности. 100 млн евро - наши международные партнеры в следующем году начинают финансирование на несколько лет, но общая сумма составит 100 млн евро в Фонд энергоэффективности, 20 млн евро - делает свой взнос правительство Германии, за что мы им благодарны. Мы предусматриваем 800 млн грн из своего бюджета, помимо международных доноров, и 400 млн грн на «теплые» кредиты. То есть мы считаем, что общий объём инвестиций, для начала, на энергоэффективность будет 1,6 млрд грн», - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в начале июня 2017 года приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности, предусматривающий создание организационной структуры для эффективного использования финансовых средств на термомодернизацию и энергетическую модернизацию жилищного фонда.

Кабмин ожидает получения первых 50 млн евро финансовой помощи Евросоюза на создание Фонда энергоэффективности в первой половине 2018 года.

На реализацию программы «тёплых» кредитов Кабинет министров заложил на 2017 год 400 млн грн, тогда как в 2016 году на эти цели было выделено 900 млн грн. Во второй половине 2017 года на данную программу было дополнительно направлено еще 400 млн грн.

Механизм финансирования «теплых» кредитов предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, получающим субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.