ГИУ продаст облигаций на 1 млрд. грн.

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) 23 апреля текущего года проведет на ЗАО «Украинская межбанковская валютная биржа» (УМВБ) аукцион по открытому (публичному) размещению облигаций ГИУ на общую сумму 1 млрд. грн.

Об этом говорится в письме ГИУ коммерческим банкам № 1843-2 от 21 апреля т.г., текстом которого располагает УНИАН.

ГИУ планирует разместить облигации третьего, четвертого, пятого, шестого выпусков сроком обращений пять лет и облигации седьмого выпуска со сроком обращения семь лет.

Максимальная доходность облигаций ГИУ для всех серий третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого выпусков составит 12,1% годовых в гривне. Размещение облигаций осуществляется путем проведения торгов по технологии одностороннего аукциона. Критерии аукциона – ценовые условия продажи облигаций. Тип заявок – конкурентные. Размер лота – 200 штук облигаций каждой серии. Количество лотов – 50 штук.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета Министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

Объем рефинансирования первичных кредиторов ГИУ в 2008 году вырос более чем в 2 раза – до 2,2 млрд. грн.