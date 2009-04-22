Градсовет Киева одобрил проект реконструкции НСК «Олимпийский»

Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил проект реконструкции спорткомплекса “Олимпийский” по ул. Красноармейской, 55 в Печерском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании Градсовета.

Проект выполнен немецким архитектурным бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner Architekten и ПТАБ «Ю. Серегин» по заказу НСК “Олимпийский”.

Архитектор Юрий СЕРЕГИН, выступающий адаптором проекта, сообщил, что с тех пор, когда на Градосовете проект представлялся на стадии ТЭО, произошли уточнения вместимости стадиона и некоторых других показателей.

По его словам, вместимость стадиона понизилась с 72 до 69 тыс. мест, а чистая вместимость увеличилась с 52 до 63 тыс. мест, благодаря повышению комфортности (увеличению ширины места, оборудованию 105 мест для инвалидов, расширению проходов до 1,5 м). Чтобы обеспечить большую чистую вместимость планируется понизить футбольное поле на 150 мм, а борозду вокруг стадиона - на 200 мм и там разместить рекламные щиты, которые закрывали ряд мест нижнего яруса. После проведения чемпионата футбольное поле планируется выровнять до существующего уровня, а чистая вместимость составит 52 тыс. мест.

Архитектор отметил, что спорткомплекс будет включать пять составляющих: VIP-зону, холодную зону для зрителей, футбольное поле, пресс-центр, зону болельщиков (магазины, рестораны и т.д.). Также планируется восстановить итальянский дворик, у которого появится покрытие. Покрытие для чаши стадиона из тонкой полупрозрачной мембраны, армированной стекловолокном, будет пропускать 50% света.

Построенное 13-этажное здание на территории стадиона будет приспособлено под нужды членов УЕФА на время проведения чемпионата.

В подземном паркинге предусматривается, кроме парковки для почетных гостей и президентской ложи, разместить раздевалки для футболистов, VIP-зону для встреч, вспомогательные помещения. Также на территории стадиона планируется расположить стоянку для телевизионных автобусов, площадью 9 тыс. кв.м.

По словам Ю.СЕРЕГИНА, предусматривается, что зрители будут проходить 3-ступенчастый контроль: первый на улицах, прилегающих к стадиону – через наряды милиции, второй – через огражденную территорию в 88 га, третий – через 2-метровые турникеты по фасаду здания.

Эвакуацию зрителей планируется обеспечить за 8 минут – с трибун первой зоны за фасад сооружения, за 20-25 минут – за пределы стадиона.

Архитектор также отметил, что в радиусе 1,5 км по периметру стадиона должны быть обеспечены функциональные зоны для расположения и отдыха болельщиков (гостиницы, кафе).

Рецензент проекта Евгений ЛИШАНСКИЙ отметил, что главный вопрос на сегодня – с обустройством функциональных зон вокруг стадиона. По его мнению, необходима детальная проработка прилегающей к стадиону территории.

Он также акцентировал внимание на том, что не решены подъезды к стадиону для транспорта, а пути эвакуации зрителей требуют благоустройства и увязки с остановками общественного транспорта.

В свою очередь замминистра по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ отметил, что окончательная сметная стоимость проекта реконструкции еще не определена, поскольку проект находится на государственной экспертизе. Он предполагает, что правительство утвердит титул строения стадиона в середине июня.

Подводя итоги рассмотрения проекта и.о. главного архитектора Киева Сергей БРОНЕВИЦКИЙ одобрил проект, рекомендовав разработать схему функционального использования прилегающих территорий.