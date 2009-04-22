Стадион в Одессе готовится к Евро-2012 согласно графика

Подготовка одесского стадиона “Черноморец” к Евро-2012 проводится без задержек, согласно определенному и утвержденному УЕФА графику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил и.о. президента футбольного клуба “Черноморец” Олег МАРУС во время телемоста, посвященного подготовке Одессы к турниру.

“Сегодня полностью, на сто процентов, демонтирован стадион “Черноморец”, и теперь он являет собой большую строительную площадку, где работают башенные краны”, - сказал О.МАРУС. При этом, добавил он, все сроки выполнения работ выдерживаются и нет никаких причин, которые бы помешали своевременно реализовать данный проект.

По словам О.МАРУСА, на сегодня на одной трети стадиона уже полностью смонтированы трибуны и готовы колонны для возведения второго и третьего этажей. Кроме того, на последней сессии городского совета Одессы были окончательно урегулированы вопросы землеотвода и таким образом сняты правовые риски строительства арены.

“Строительство стадиона идет достаточно хорошими темпами, и мы верим, что через 18 месяцев монтажные работы будут завершены”, - сказал О.МАРУС.

Он также обратил внимание на размещение стадиона – в центре живописного парка с видом на море. Такого расположения арены, по его убеждению, нет ни в одном другом городе не только в Украине, но и в Европе.

Относительно подготовки спортивных баз, О.МАРУС сообщил, что из трех необходимых одна, в Совиньоне, уже готова - она имеет три современных футбольных поля и уже сейчас может принять участников турнира. Еще одна, в Отраде, готова на 90% и там ведутся отделочные работы. В соответствие со сроками ведется и подготовка стадиона “Спартак”, который также станет тренировочной базой участников Евро-2012.

“Поэтому, что касается рисков подготовки спортивной инфраструктуры, то мы считаем их очень низкими и верим, что стадион и спортивные базы будут готовы своевременно и достаточно качественно”, - отметил О.МАРУС.

Справка УНИАН. Стадион “Черноморец” после завершения строительства будет иметь общее количество мест 34 тысяч 858 и будет относиться к категории “Элит”. Его реконструкция должна быть завершенная до конца 2010 года и будет стоить около 900 млн. грн. Финансирование работ осуществляется одноименным футбольным клубом “Черноморец”.