Коммунальные тарифы до конца года вырастут на 40%

В Украине до конца этого года коммунальные тарифы вырастут на 40%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня экс-министр ЖКХ, народный депутат, министр ЖКХ оппозиционного правительства Александр ПОПОВ, посещая г. Кременчуг (Полтавская обл.).

«Во втором полугодии будет тенденция роста на тарифы. Газ будет расти. Я считаю, тариф повысится во втором полугодии, минимум, на 40%", - сказал он. И добавил: "сейчас за три месяца они поднялись на 5%. В 2007 году общегодовой рост всего 17%, в 2008 г. -29%».

А.ПОПОВ также заявил, что в последнее время уровень оплаты населения за жилищно-коммунальные тарифы резко снизился. «Однако не платят и бюджетники. 500 млн. - на сегодня это долги бюджетников за жилищно-коммунальные услуги. Реально много органов местного самоуправления уже забрали средства на оплату с 4-го квартала на отопление, чтобы сейчас оплатить и дожить до конца этого отопительного сезона», - заявил А.ПОПОВ.