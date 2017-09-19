Это вам не миллиарды для ДУСи: молодым семьям на жилье в бюджете-2018 предусмотрено всего 47 кредитов

Кабинет министров Украины предлагает в 2018 году за счет специального фонда госбюджета увеличить уставный капитал Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству на 10%, или на 30 млн грн, – до 331,355 млн грн. Соответствующее предложение содержится в проекте госбюджета на следующий год, опубликованном на сайте Верховной Рады.

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Согласно пояснительной записке к документу, указанные средства правительство планирует направить на предоставление 47 кредитов молодым семьям и одиноким гражданам на строительство или приобретение жилья.

При этом предлагаемый Кабмином государственный бюджет на 2018 год предполагает финансирование Госфонда содействия молодежному жилищному строительству за счет общего фонда госбюджета в размере 6,85 млн грн.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2018 год сумма расходов на статью "Государственное управление делами", которая предусматривает расходы на содержание Института президента и сопутствующие программы, выросла на 1 миллиард гривень по сравнению с 2017-м годом, до 2,1 млрд грн.

Непосредственно на "обеспечение деятельности президента и администрации президента" в следующем году планируется потратить 1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в мае текущего года увеличил уставный капитал Госфонда содействия молодежному жилищному строительству на 28 млн грн - до 301,355 млн грн.

Верховная Рада 18 сентября обнародовала утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в парламенте 15 сентября проект госбюджета на 2018 год с показателем дефицита в 77,9 млрд грн, доходами в сумме 877 млрд грн и расходами на 948 млрд грн.

Предельный объем госдолга на 31 декабря 2018 года установлен в сумме 1,999 трлн грн, гарантированного государством долга – 747,6 млрд грн, что в сумме по оценкам правительства составляет 84,6% ВВП.