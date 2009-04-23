Кто оплатит обустройство территорий вокруг НСК «Олимпийский»?

Киевская государственная городская администрация (КГГА) требует четкого разграничения функций по финансированию обустройства территорий, прилегающих к НСК «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Евгений ЧЕРВОНЕНКО в ходе рассмотрения Архитектурно-градостроительным советом Минрегионстроя проекта реконструкции НСК «Олимпийский».

Он подчеркнул, что за государственные средства должны быть выполнены все работы, включая обустройство прилегающих территорий, строительство паркингов, демонтаж остатков ТРЦ «Троицкий» и пр.

Е.ЧЕРВОНЕНКО уточнил, что в государственной целевой программе ни слова не сказано о том, что эти работы должны финансироваться из местного бюджета. «Потому мы бы хотели четкого разграничения функций. Притом что на функции столицы в этом году правительство сократило (финансирование – УНИАН) с 1 млрд. 780 млн. грн. до 500 млн. грн., из которых мы почти половину потратим на метро. Мы в очень серьезном положении», – сказал он.

Е.ЧЕРВОНЕНКО обеспокоен тем, что земли вокруг «Олимпийского» «нас толкают отбирать». Он выступает за то, чтобы было четко определено, «кто хозяин, кто дает указания, какие источники финансирования».

«Я бы хотел, и эта наша мысль согласована со всеми первыми заместителями, чтобы все эти проблемы остались у Минсемьи», – добавил он.

В свою очередь, заместитель министра регионального развития и строительства Вячеслав НЕГОДА отметил, что территория, которая была закреплена за НСК «Олимпийский» по генеральному плану, должна за ним и остаться.

В ходе обсуждения проекта министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО акцентировал внимание на том, что самая большая проблема сейчас – это обустройство территорий вокруг НСК «Олимпийский». По его словам, проектировщики уже перешли к определению тактики и стратегии использования прилегающих территорий, а две недели назад УЕФА согласовало схему размещения объектов на этих территориях.

Как сообщал УНИАН, Министерство семьи, молодежи и спорта Украины предлагает строительство инфраструктуры возле НСК «Олимпийский» выделить в отдельный проект.

По словам заместителя министра по делам семьи, молодежи и спорта Украины Ростислава КАРАНДЕЕВА обустройство функциональных зон по периметру 1,5 км от стадиона включает строительство гостиниц, предприятий общественного питания, паркингов на 2554 автомобиля, 24 микроавтобуса, 206 автобусов и 5 грузовиков и др. При этом он отметил, что заказчик строительства инфраструктуры вокруг стадиона должен быть определен до конца июня т.г.

По оценкам Р.КАРАНДЕЕВА, стоимость строительства инфраструктуры может составить до 100 млн. грн. (без учета инженерных коммуникаций). Предусматривается, что большая часть будет профинансирована за средства инвесторов, у которых в пользовании находятся земельные участки и есть планы по строительству каких-либо объектов, которые можно использовать для проведения Евро-2012. Государственное финансирование проекта могло бы составить 30-50% средств.

Справка УНИАН. Готовность НСК «Олимпийский» к приему матчей Евро-2012 определена УЕФА как обязательное условие для проведения чемпионата в Украине. Строительно-монтажные работы на спорткомплексе начались 1 декабря 2008 года и проводятся холдинговой компанией «Киевгорстрой». Их завершение планируется на декабрь 2010 года. Финансирование реконструкции осуществляется из государственного бюджета Украины.