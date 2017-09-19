Украинцам уже начислили более 1 миллиарда гривень компенсаций за сэкономленные субсидии

В рамках программы выплаты компенсаций за сэкономленные субсидии на жилищно-коммунальные услуги начислено 1,1 млрд грн для 1,7 млн украинцев, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на слова директора Департамента государственной социальной помощи Виталия Музыченко.

Читайте такжеПроект госбюджета-2018: на субсидии заложили 55 миллиардов

"По состоянию на 1 сентября 2017 в органы социальной защиты населения обратились чуть более 1,7 млн граждан, что составляет 85% от всего количества людей, имеющих право на монетизацию субсидий. Им начислена компенсация на 1,1 млрд грн. Максимальный размер компенсации за сэкономленный газ составляет около 700 гривен, за сэкономленное свет - около 135 гривен. Сейчас идет процедура бюджетных обязательств для 1,7 млн граждан, следующий этап - выплата денег», - процитировала пресс-служба Музыченко.

Согласно сообщению, в следующем году система монетизации субсидий будет успешно продолжена, и в дальнейшем она будет иметь системный характер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины продлил срок подачи заявлений на выплату компенсаций за сэкономленные субсидии на 2 месяца - до 1 ноября 2017 года.