Госбюджет-2018: на жилье для силовиков хотят выделить 1,5 миллиарда

Кабинет министров предлагает в 2018 году выделить из государственного бюджета Министерству обороны, Госпогранслужбе, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности, Главному управлению разведки Минобороны, Управлению госохраны, Службе внешней разведки, администрации Госслужбы спецсвязи и защиты информации и Министерству юстиции в целом 1,489 миллиарда гривень на строительство, приобретение и реконструкцию жилья. Соответствующее предложение содержится в проекте госбюджета на следующий год, опубликованном на сайте Верховной Рады.

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В частности, на расходы Минобороны для обеспечения военнослужащих жильем предусмотрено 857,6 миллиона гривень, что на 106,5 миллиона больше, чем было выделено в 2017 году.

Также документом в 2018 году предусмотрены расходы на строительство и приобретение жилья для военнослужащих Государственной пограничной службы – 200 миллионов гривень, на жилье военнослужащим Национальной гвардии Украины – 200 миллионов гривень.

При этом на жилье для рядового и командного состава органов внутренних дел средства не предусмотрены.

На обеспечение жильем военнослужащих СБУ в 2018 году предлагается направить 120,1 миллиона гривень, сотрудников Управления госохраны – 40 миллионов гривень, Службы внешней разведки – 10 миллионов гривень, Госспецсвязи – 1 миллион гривень.

Также в документе предусмотрено направить 50,544 миллиона гривень на строительство и приобретение жилья для военнослужащих Главного управления разведки Минобороны.

Кроме того, Минюсту на строительство жилья для рядового и командного состава Государственной уголовно-исполнительной службы в 2018 году предлагается выделить 10 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает Верховной Раде утвердить государственный бюджет Украины на 2018 год с доходами 877 миллиардов гривень, расходами 948 миллиардов гривень.