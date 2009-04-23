Минсемьи выступает за целостность территории НСК «Олимпийский»

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта Украины выступает за восстановление территориальной целостности НСК «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра по вопросам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ.

По его словам, в частности, речь идет о 7 га отчужденной ранее Киевсоветом земли, а также около 3 га, которые Киевсовет планирует передать в аренду.

«Те территории, которые на сегодняшний день переданы частным организациям, должны быть возвращены», – подчеркнул замминистра. Он добавил, что часть территорий уже застроена жилыми домами. На тех землях, где нет застройки, планируется разместить функциональные зоны, а территории, которые принадлежат госструктурам, – объединить под одного собственника.

По словам Р.КАРАНДЕЕВА, этот вопрос «связан с большими интересами, которые, в свою очередь, имеют под собой большие финансовые интересы и мощности».

Замминистра считает, что земли необходимо вернуть, чтобы обеспечить все требования по безопасности и развитию спорткомплекса. Он напомнил, что в советские времена спорткомплекс занимал территорию 35 га, затем на его базе было создано 6 государственных предприятий, в частности, НСК «Олимпийский», ледово-тренировочный каток «Крыжинка», МГП «Теннисные корты», ГП «Учебный центр «Атлет».

«После этого начался процесс, когда отдельное точечное влияние оказывалось на руководителей предприятий, и они отказывались от части территорий, которые предоставлялись коммерческим организациям для реализации инвестиционных проектов», – уточнил он.

Р.КАРАНДЕЕВ напомнил, что таким образом на территории спорткомплекса появились участки, отведенные решением Киевсовета ООО «Интерспорт», ООО «Урал», другим инвесторам, «на месте которых должна была появиться большая жилищно-офисно-торговая застройка, которая полностью бы разрушила концепцию НСК «Олимпийский» как спортивной территории».

По словам Р.КАРАНДЕЕВА, Министерство будет настаивать на том, чтобы КГГА взяла на себя часть финансирования обустройства прилегающей к стадиону территории, хотя бы работы по устройству дорог, освещения, туалетов и других общественных сооружений.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель председателя КГГА Евгений ЧЕРВОНЕНКО сообщил, что Киевская госгорадминистрация требует четкого разграничения функций по финансированию обустройства территорий, прилегающих к НСК «Олимпийский». Он подчеркнул, что за государственные средства должны быть выполнены все работы, включая обустройство прилегающих территорий, строительство паркингов, демонтаж остатков ТРЦ «Троицкий» и пр. Е.ЧЕРВОНЕНКО уточнил, что в государственной целевой программе ни слова не сказано о том, что эти работы должны финансироваться из местного бюджета.

Справка УНИАН. Готовность НСК «Олимпийский» к приему матчей Евро-2012 определена УЕФА как обязательное условие для проведения чемпионата в Украине. Строительно-монтажные работы на спорткомплексе начались 1 декабря 2008 года и проводятся холдинговой компанией «Киевгорстрой». Их завершение планируется на декабрь 2010 года. Финансирование реконструкции осуществляется из государственного бюджета Украины.