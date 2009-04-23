Градосовет Минрегионстроя одобрил проект реконструкции «Олимпийского»

Архитектурно-градостроительный совет Министерства регионального развития и строительства одобрил архитектурную часть проекта по реконструкции существующих и строительству новых объектов НСК «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение озвучил сегодня на заседании председатель Архитектурно-градостроительного совета Министерства регионального развития и строительства Вячеслав НЕГОДА.

По его словам, Градосовет в целом одобрил архитектурно-конструктивное решение, при этом рекомендовав более тщательно проработать вертикальное планирование, а благоустройство площади перед стадионом со стороны улицы Красноармейской увязать с решением Троицкой площади. Также проектировщику и заказчику рекомендовано привести функциональное назначение недостроенного административного здания для использования во время проведения чемпионата Евро-2012, а также дополнить проект генеральным планом размещения функциональных зон и автостоянок, пешеходных и автомобильных дорог в зоне 1,5 км и разработать отдельным проектом.

В.НЕГОДА напомнил, что разрешение на выполнение строительных работ предоставляет Государственная архитектурно-строительная инспекция, а не управление КГГА.

По словам министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, 25 марта министерство получило от немецкой компании GMP проект реконструкции НСК «Олимпийский», который сейчас проходит адаптацию. Он отметил, что сметную стоимость проекта планируется утвердить 12 мая, а до 10 июня представить проект на рассмотрение правительства.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 апреля, Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил проект реконструкции спорткомплекса «Олимпийский» по ул. Красноармейской, 55 в Печерском районе столицы.

Проект выполнен немецким архитектурным бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner Architekten и ПТАБ «Ю. Серегин» по заказу НСК «Олимпийский».

Архитектор Юрий СЕРЕГИН, выступающий адаптором проекта, сообщил, что с тех пор, как на Градосовете проект представлялся на стадии ТЭО, произошли уточнения вместимости стадиона и некоторых других показателей. По его словам, вместимость стадиона снизилась с 72 до 69 тыс. мест, а чистая вместимость увеличилась с 52 до 63 тыс. мест благодаря повышению комфортности (увеличению ширины места, оборудованию 105 мест для инвалидов, расширению проходов до 1,5 м). Чтобы обеспечить большую чистую вместимость, планируется понизить футбольное поле на 150 мм, а борозду вокруг стадиона – на 200 мм и разместить там рекламные щиты, которые закрывали ряд мест нижнего яруса. После проведения чемпионата футбольное поле планируется выровнять до существующего уровня, чистая вместимость составит 52 тыс. мест.

Архитектор отметил, что спорткомплекс будет включать пять составляющих: VIP-зону, холодную зону для зрителей, футбольное поле, пресс-центр, зону болельщиков (магазины, рестораны и т.д.). Также планируется восстановить итальянский дворик, у которого появится покрытие. Покрытие для чаши стадиона из тонкой полупрозрачной мембраны, армированной стекловолокном, будет пропускать 50% света.

Построенное 13-этажное здание на территории стадиона будет приспособлено под нужды членов УЕФА на время проведения чемпионата.

В подземном паркинге предусматривается, кроме парковки для почетных гостей и президентской ложи, разместить раздевалки для футболистов, VIP-зону для встреч, вспомогательные помещения. Также на территории стадиона планируется расположить стоянку для телевизионных автобусов площадью 9 тыс. кв. м.

Эвакуацию зрителей планируется обеспечить за 8 минут – с трибун первой зоны за фасад сооружения, за 20-25 минут – за пределы стадиона. Архитектор также отметил, что в радиусе 1,5 км по периметру стадиона должны быть обеспечены функциональные зоны для расположения и отдыха болельщиков (гостиницы, кафе).

Справка УНИАН. Готовность НСК «Олимпийский» к приему матчей Евро-2012 определена УЕФА как обязательное условие для проведения чемпионата в Украине. Строительно-монтажные работы на спорткомплексе начались 1 декабря 2008 года и проводятся холдинговой компанией «Киевгорстрой». Их завершение планируется на декабрь 2010 года. Финансирование реконструкции осуществляется из Государственного бюджета Украины.