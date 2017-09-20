На Житомирщине планируют создать региональный геопортал градостроительного кадастра. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, на очередной сессии Житомирского областного совета 26 октября этого года будет рассматриваться вопрос о создании единого геопортала градостроительного кадастра регионального уровня. Именно здесь будут собраны все градостроительные данные о городе, районах и объединенных территориальных общинах Житомирщины.

Об этом сообщил директор департамента градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ОГА Роман Щебетов сегодня, 20 сентября, во время совещания по вопросам обеспечения территорий градостроительной документацией.

«В 2016 году из областного бюджета впервые выделены средства для создания градостроительного кадастра регионального уровня и утверждена Программа развития градостроительного кадастра. На сегодня почти все архивы градостроительной документации в области отцифрованные. Также закуплено соответствующую оргтехнику и программное обеспечение, которое позволит в этом году создать геопортал. И уже 26 октября на сессию облсовета выносится вопрос о выделении финансового ресурса на покупку геопортала градостроительного кадастра регионального уровня», – отметил Роман Щебетов.

По его словам, Житомирская область на 60% обеспечена градостроительной документацией. «В течение 2015-2017 годов разработаны и утверждены генпланы таких городов, как Житомир, Бердичев и Коростышев. Завершены работы генпланов в Олевске и Барановке. Сейчас в разработке - генеральные планы Тетерівки, Ружина, и схема планирования Тетеревской объединенной территориальной общины»,- сказал Щебетов.

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Он пояснил также, что разработка градостроительной документации нацелена на создание эффективной градостроительной системы при обеспечении максимальной инвестиционной привлекательности каждого населенного пункта. "Кроме этого, разработка планировочной документации является одной из составляющих перспективного развития территориальных общин. Поэтому городам и объединенным территориальным общинам области стоит ускорить процесс разработки современной градостроительной документации",- пояснил директор департамента градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ОГА.

Участие в совещании приняли председатели объединенных общин, представители райгосадминистраций.

Как пояснили УНИАН в облгосадминистрации, электронный геопортал, после наполнения его информацией, поможет существенно спроститти процедуру предоставления районными архитекторами строительных паспортов и других исходных данных для проектирования. Он также позволит в режиме реального времени вносить и получать разнообразные градостроительные данные. "Онлайн - картой смогут пользоваться, проектировщики, инвесторы, жители нашего региона и другие заинтересованные лица",- отмечают в ведомстве.