Объемы ввода жилья в Киеве могут снизиться в 2 раза

Объемы ввода жилья в Киеве в этом году могут снизиться в два раза.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сегодня журналистам сделал заместитель главы КГГА, начальник Главного управления жилищного обеспечения Михаил ГОЛИЦА.

«В прошлом году в городе Киеве было введено 1 млн. 430 тыс. кв. м. Какие прогнозные показатели на этот год? Где-то половина, на 2010 – где-то 400 тыс. кв. м», - сказал он.

По словам замглавы КГГА, в столице насчитывается 61 жилой дом со степенью готовности больше 70%. Это 1 млн. 608 тыс. кв. м жилья, из которых не реализовано 414 тыс. кв. м. На достройку этих объектов необходимо 2 млрд. 770 млн. грн.

М.ГОЛИЦА считает, что для выхода строительной отрасли из кризиса необходимо обеспечить стабильный курс доллара, предоставить кредиты застройщикам для достройки домов, внедрить программу строительства доступного жилья, а также бюджетные средства, которые выделяются министерствам на покупку жилья, направить на дома со степенью готовности выше 70%.