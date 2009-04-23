Кредитование застройщиков не работает без согласования НБУ

Механизм кредитования застройщиков на достройку жилья не действует из-за того, что Национальный банк Украины и Министерство финансов не утвердили его отдельным нормативным актом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил народный депутат, почетный президент строительной компании «Лико-Холдинг» Игорь ЛЫСОВ.

По его словам, механизм кредитования застройщиков в законодательстве прописан. Предусматривается, что до 1 января 2012 года застройщик, который имеет «нормальный» рейтинг в банке, в котором обслуживается, формирует заявку. Заявку рассматривает кредитный комитет банка. Если кредитный комитет банка видит, что у застройщика есть инструмент залога, есть нормальный рейтинг, он принимает решение и обращается в Национальный банк о рефинансировании коммерческого банка, с которым работает застройщик, на требуемую для завершения строительства объекта сумму, пояснил народный депутат. Рефинансирование осуществляется под учетную ставку Нацбанка. Банк, который получил кредитный ресурс, имеет право для обслуживания кредита прибавить 2%. Предусматривается, что за счет низкой процентной ставки по кредиту стоимость жилья будет дешевле.

В законе также прописано, что этот механизм будет запущен через постановление Национального банка и постановление Кабинета министров.

«Мне удалось достичь того, что Кабинет министров выпустил такой проект постановления и направил в Национальный банк. К сожалению, Национальный банк отреагировал негативно», - сказал И.ЛЫСОВ.

Он считает, что предоставить кредиты застройщикам будет значительно дешевле, чем населению, потому что кредит должен быть краткосрочным (не более 2-х лет). Таким образом, эти средства могут несколько раз обернуться, и за этот счет можно будет предоставить населению долгосрочные кредиты.

«На сегодняшний день самая главная причина, почему не действует закон, потому что этот механизм, который выписан в законе, не выписан Национальным банком и не согласован на совместном заседании между Национальным банком и Министерством финансов или Кабинетом министров», - подчеркнул он.

По подсчетам народного депутата, около 150-160 тыс. семей вложили средства в недостроенные дома.