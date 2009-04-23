Стоимость коттеджей под Киевом снизится до 12%

Стоимость коттеджей под Киевом до конца текущего года снизится на 7-12%.

Такой прогноз УНИАН сделали в украинском представительстве международной консалтинговой компании Knight Frank.

Как указывается в сообщении, дальнейшего значительного сокращения цен на загородную недвижимость под Киевом в 2009 году не ожидается. В единичных случаях возможно приобретение недвижимости по стоимости намного ниже, чем в среднем по рынку. Причиной таких льготных предложений является наличие кредитных обязательств у девелоперов, поэтому они испытывают острую нехватку денежных средств и готовы продавать недвижимость по цене, близкой к себестоимости.

По данным компании, стоимость коттеджей под Киевом в первом квартале снизилась на 5,6% - до 1916 долл./кв.м (в IV квартале 2008 г. данный показатель составил 15,4%).

В зависимости от класса объектов снижение стоимости коттеджей в первом квартале т.г. составило 2-6%.

На конец марта средняя стоимость коттеджа в эконом-классе составила 1195 долл./кв. м, в бизнес-классе - 1976 долл./кв. м, в классе элит - 3070 долл./кв. м.

По состоянию на начало второго квартала 65% девелоперов зафиксировали цены в гривне,

25% привязали курс валюты к курсу НБУ на день оплаты, 5% зафиксировали курс на уровне 5,05 грн. и лишь 5% девелоперов ориентируются на текущий коммерческий курс.

В компании отметили, что хотя снижение цен на загородное жилье ощутимо замедлилось, продажи коттеджей в организованных коттеджных городках все еще остаются на низком уровне. Около 36% ранее планировавшихся к развитию коттеджных городков на сегодняшний день остаются «замороженными». Учитывая эффект сезонности на рынке коттеджной недвижимости, ближе к лету возможен рост объема загородных сделок, предполагают эксперты.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодня Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6 770 специалистов.

Сумма контрактов компании за 2007 год составила свыше 700 млрд. долл. Годовой доход за этот период превысил 704 млн. долл.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.