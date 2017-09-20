Сумма назначенных субсидий с начала года выросла на 22% - Госстат

Жителям Украины в январе-августе 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму более 2,8 миллиарда гривень, что на 22,3% превышает аналогичный показатель 2016 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 2,3 миллиарда гривень, в сельской – 942 миллионов гривень.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-августе были назначены 7 миллионам семей (99,2% обратившихся за субсидией). В городской местности субсидии назначены 4,8 миллиона семей, в сельской – 2,21 миллиона семей. По сравнению с январем-августом 2016 года количество семей, которым назначены субсидии, выросло на 68,9%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в августе 2017 года по сравнению с августом прошлого года увеличился на 8,4% – до 153,9 гривни.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, жителям Украины в январе-июле 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму более 3 миллиардов гривень, что на 18,9% превышает аналогичный показатель 2016 года.

Жителям Украины в 2016 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 5,7 миллиарда гривень, что на 58%, или на 3,3 миллиарда гривень, больше, чем в 2015 году.