Рост тарифов на ЖКУ в Киеве вызовет массовые неплатежи

Повышение жилищно-коммунальных тарифов в три раза, которое готовит команда мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, вызовет массовые неплатежи населения, прогнозирует директор «Института города» Александр СЕРГИЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Института города", по словам А.СЕРГИЕНКО, «после отмены моратория на рост тарифов, которое провело большинство Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в Киевсовете, стоимость отопления вырастет в 2 раза, водоснабжения – в 2,7 раза, канализации – в 4 раза, а квартплата в отдельных случаях увеличится в 10 раз. В сумме плата за жилье и коммунальные услуги возрастет, минимум, в три раза».

Соответственно, по расчетам специалистов «Института города», плата за 1-комнатную квартиру превысит 400 грн. в месяц, 2-комнатную – 600 грн., 3-комнатную – 850 грн., а содержание 4-комнатной квартиры превысит сумму 1200 грн.

«Сопоставление размера тарифов и суммы задолженности населения в урбанизированных регионах страны свидетельствует: чем выше тарифы, тем выше задолженность», – объясняет А.СЕРГИЕНКО.

"Институт города" приводит цифры: размер задолженности за ЖКУ жителей Днепропетровской области – 1,6 млрд. грн., Донецкой, – 1,8 млрд. грн., Харьковской, – 1,1 млрд. грн., в то же время в Киеве задолженность всего 0,5 млрд. грн. Соответственно, в вышеназванных регионах уровень тарифов в 1,7–2,3 раза выше, чем в столице.

«Повышение тарифов в условиях кризиса закономерно вызовет рост неплатежей населения, ведь эффективного принудительного механизма для взимания оплаты за ЖКУ не существует, – продолжает эксперт. – С другой стороны, многим семьям просто несем платить – средняя заработная плата в Киеве, по сравнению с прошлым годом, упала на 25%».

По словам А.СЕРГИЕНКО, неэффективность грубого повышения тарифов ярко продемонстрировал пример метрополитена – после повышения стоимости проезда в три раза за первые месяцы 2009 года количество пассажиров в метро сократилось на четверть, при этом заработная плата работников фактически не увеличилась.

«Прошло два года после последнего роста тарифов, а никаких изменений в системе работы ЖКХ столицы не произошло. Например, счетчиками тепла и горячей воды оснащены по прежнему всего треть домов. Фактически ни одно предвыборное обещание команды Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО не выполнено. Единственным последствием очередного увеличения тарифов будет рост задолженности населения и усиление социальной напряженности в Киеве», – подытоживает А.СЕРГИЕНКО.