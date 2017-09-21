Кабмин не будет сокращать количество получателей субсидий - Розенко

Правительство не будет вводить никаких дополнительных ограничений или критериев для сокращения количества получателей субсидий, заявил в эфире одного из телеканалов вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Читайте такжеУкраинцам уже начислили более 1 миллиарда гривень компенсаций за сэкономленные субсидии

"Никаких искусственных ограничений количества получателей субсидий правительство не допустит. Мы не вводим никаких дополнительных ограничений или критериев и не хотим у кого-то отобрать субсидию или уменьшить ее размер", - сказав он.

По словам Розенко, уменьшение количества субсидиантов может произойти лишь природным путем - вследствие роста доходов украинцев.

"Рост доходов граждан, с одной стороны, с другой - и позиция правительства в этом вопросе четкая и однозначная - повышения цен на газ в этом отопительном сезоне не будет. Поэтому доходы людей увеличатся, стоимость жилищно-коммунальных услуг останется неизменной и за счет этого количество тех, кто получает субсидии, может несколько уменьшиться", - отметил вице-премьер-министр.

Розенко напомнил, что оформление субсидии на следующий отопительный период будет происходить автоматически.

"Всем, кто получал субсидии ранее, на следующий отопительный она будет переоформлена автоматически, без дополнительного обращения", - добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в январе-августе 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму более 2,8 миллиарда гривень, что на 22,3% превышает аналогичный показатель 2016 года.