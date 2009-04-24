Прибыль ГИУ увеличилась на треть

Чистая прибыль Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) по итогам первого квартала 2009 года составила 4 млн. 452 тыс. грн., что на 30% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в сообщении ГИУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, общий доход ГИУ за первый квартал 2009 года составил 59 млн. 133 тыс. грн., что на 76% больше, чем в январе-марте прошлого года.

За первый квартала 2009 года ГИУ уплачено налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды в размере 4 млн. 118,3 тыс. грн.

В целом в первом квартале 2009 года ГИУ осуществило рефинансирование на общую сумму 67,1 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступает государство в лице Кабинета министров.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

Объем рефинансирования первичных кредиторов ГИУ в 2008 году вырос более чем в 2 раза – до 2,2 млрд. грн.