Гройсман: запуск Фонда энергоэффективности – это только начало реформы

Запуск работы Фонда энергоэффективности, за счет которого будут финансироваться проекты по снижению потребления энергоресурсов в следующем году, – это только начало системной реформы, которая нацелена на увеличение уровня энергоэффективности в целом по Украине. Об этом в парламенте заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Государственный Фонд энергоэффективности будет работать со следующего года… Это только начало системной платформы для внедрения качественной энергоэффективности в нашей стране… Мы будем наращивать ресурсы для того, чтобы Украина стала энергоэффективной, люди получали тепло и уют в своих домах и при этом заплатили за услуги умеренную цену", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в начале июня 2017 года приняла закон о Фонде энергоэффективности, предусматривающий создание организационной структуры для эффективного использования финансовых средств на термомодернизацию и энергетическую модернизацию жилищного фонда.

В проекте бюджета на 2018 год предусмотрено, что общий объём инвестиций в программы по энергоэффективности составит 1,6 миллиарда гривень, из которых 400 млн грн будут направлены на программу "теплых" кредитов, а остальное (1,2 миллиарда гривень) – на финансирование Фонда энергоэффективности. Часть из этих средств будет предоставлено правительством Германии и Еврокомиссией.