«Киевгорстрой» планирует сократить чистую прибыль в 2 раза

АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» в 2009 году планирует сократить чистую прибыль в 2 раза – до 11,5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня было принято в ходе акционерного собрания ХК «Киевгорстрой».

«Плановая чистая прибыль, которую мы рассчитываем получить по итогам этого года – 11,5 млн. грн.», - сказал первый вице-президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР в ходе собрания акционеров.

Он также сообщил, что в этом году валовые доходы предусматриваются на уровне 1 млрд. 898 млн. грн., расходы (себестоимость услуг) – 915 млн. грн.

В.МОЖАР отметил, что сокращение прибыльности вызвано падением объемов строительства в три раза. При этом компания намерена использовать внутренние резервы для поддержания позитивного баланса.

Как сообщал УНИАН, ХК "Киевгорстрой" в 2008 году сократила чистую прибыль на 43,3% по сравнению с 2007 годом - до 24,965 млн. грн.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2008 года холдинговая компания «Киевгорстрой», как заказчик, ввела в эксплуатацию 431 тыс. кв. м жилья, что составляет 43% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 6,2% – в Украине. Как генподрядчик предприятия холдинга выполнили подрядных работ на 6 млрд. грн.