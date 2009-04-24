«Киевгорстрой» планирует ввести в эксплуатацию 293 тыс. кв.м жилья

АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» в 2009 году планирует ввести в эксплуатацию 293 тыс. кв.м жилья, что на треть меньше, по сравнению с 2008 годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент ХК «Киевгорстрой» Петр ШИЛЮК сегодня в ходе собрания акционеров компании.

По его словам, планируемая пусковая программа на этот год предусматривает введение в эксплуатацию 293,4 тыс. кв.м жилья, задельная программа – 202,2 тыс. кв.м.

В то же время в 2008 году пусковая программа компании составляла 443,6 тыс. кв.м, задельная – 453,2 тыс. кв.м.

П.ШИЛЮК уточнил, что во втором квартале компания планирует работать над формированием задельной программы, поскольку сегодня наблюдается тенденция к смягчению инвестиционного климата.

Президент холдинга отметил, что в 2008 году компания передала на реализацию 3569 квартир, что составляет 94% от уровня 2007 года. Благодаря использованию программ лояльности в прошлом году холдинг реализовал 134 квартиры на сумму 97,5 млн. грн.

При этом на конец 2008 года средняя стоимость 1 кв.м в объектах, предлагаемых «Киевгорстроем» составляет 9352 грн., тогда как в целом на первичном рынке Киева – 11246 грн., на вторичном рынке – 11680 грн.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2008 года холдинговая компания «Киевгорстрой», как заказчик, ввела в эксплуатацию 431 тыс. кв. м жилья, что составляет 43% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 6,2% – в Украине. Как генподрядчик предприятия холдинга выполнили подрядных работ на 6 млрд. грн.