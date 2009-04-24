Киевгорстрой будет продавать жилье в рассрочку и путем аренды с выкупом

АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» намерено с конца мая т.г. начать продажу жилья в рассрочку и путем аренды с правом выкупа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил первый вице-президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

По его словам, сейчас компания заканчивает разработку положения о порядке реализации жилья по этим двум программам.

«Я думаю, что в мае правление проголосует это положение, и будут применены эти процедуры», - добавил В.МОЖАР.

Предварительно, условия приобретения квартиры в рассрочку включают выплату 60% стоимости жилья в течение строительства, остальной части – в течение 2-3 лет после ввода квартиры в эксплуатацию.

Схема аренды жилья с правом выкупа будет реализовываться в готовых домах, право собственности на квартиры в которых будут принадлежать «Киевгорстрою». Квартиры планируется передавать в аренду с правом выкупа в течение трех лет.

«При аренде с правом выкупа придется применять инфляционный коэффициент, который нужно компенсировать, проживая в квартире. Это будет стимулировать инвесторов быстрее выплачивать стоимость жилья», - добавил он.

При этом в случае рассрочки никаких дополнительных коэффициентов применяться не будет.

В компании намерены реализовать путем аренды с правом выкупа ряд квартир, которые планируются к сдаче в эксплуатацию в первом полугодии т.г.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2008 года холдинговая компания «Киевгорстрой», как заказчик, ввела в эксплуатацию 431 тыс. кв. м жилья, что составляет 43% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 6,2% – в Украине. Как генподрядчик предприятия холдинга выполнили подрядных работ на 6 млрд. грн.