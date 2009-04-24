«Киевгорстрой» намерен создать строительные компании в регионах

АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» намерено создать строительные компании для работы в регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе собрания акционеров компании.

«Таких предприятий может быть не одно, а несколько. У нас есть желание, чтобы в каждом областном центре Украины работали общества «Киевгорстроя», которые будут разворачивать и осуществлять строительство жилья», - сказал первый вице-президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

Он пояснил журналистам, что компания намерена создать в регионах общества с ограниченной ответственностью с более 50% капитала «Киевгорстроя».

В.МОЖАР уточнил, что создание обществ необходимо для того, ««чтобы оптимизировать процесс». «Потому что происходит перетягивание средств с одного региона во второй. И в этом отношении возникают коллизии», - добавил он.

В то же время глава Наблюдательного совета ХК «Киевгорстрой» Анатолий ЧУБ отметил, что вопрос ликвидации и создания дочерних предприятий снят с повестки дня, поскольку сегодня нецелесообразно изменять структуру компании.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2008 года холдинговая компания «Киевгорстрой», как заказчик, ввела в эксплуатацию 431 тыс. кв. м жилья, что составляет 43% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 6,2% – в Украине. Как генподрядчик предприятия холдинга выполнили подрядных работ на 6 млрд. грн.