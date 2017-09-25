В Украине продолжают расти объемы строительства

Строительные предприятия Украины в январе-августе 2017 года увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,5% – до 53,5 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 21,4% – до 27,8 миллиарда гривень, в том числе по строительству жилых зданий – на 15,7%, до 13,94 миллиарда гривень, по строительству нежилых зданий – на 28,1%, до 13,87 миллиарда гривень. Работы по строительству инженерных сооружений выросли на 30,1% – до 25,64 миллиарда гривень.

В Госстате отмечают, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-августе составили 77% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 13% и 10% соответственно.

Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 33,7% – до 13,78 миллиарда гривень, выполнив 25,8% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году украинские строительные предприятия увеличили объемы работ по сравнению с 2015 годом на 13,1% – до 70,9 миллиарда гривень, а в 2015 году – снизили на 14,9%, до 55,9 миллиарда гривень.