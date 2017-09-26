Отопительный сезон в Украине может начаться раньше - вице-премьер

По метеорологическим прогнозам, 27 сентября в Украине ожидается снижение температуры, поэтому не исключено, что отопительный сезон стартует раньше, чем планировалось.

Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил в интервью одному из телеканалов, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

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Он напомнил, что в прошлом году отопительный сезон начался 5 октября и закончился 15 апреля.

Зубко отметил, что состояние технической готовности страны к отопительному сезону составляет 97,6%.

«Речь идет о жилом секторе, подготовке паспортов к подключению тепла к домам, детским садам, школам, больницам, а также котельным, которые будут подавать тепло», - сказал он.

Зубко отметил сложность отношений между муниципалитетами, НАК «Нафтогаз Украины» и компаниями, производящими тепло.

«Заключение договоров происходит недостаточно активно. Из более 2 тысяч договоров пока подписано около 400. Эту работу необходимо усиливать. Уже вступил в силу закон о рынке газа, где определяются взаимоотношения между субъектами, которые получают газ, и теплоснабжающими компаниями, которые производят тепло, продают, после чего рассчитываются за газ», - отметил Зубко.

Он подчеркнул важность усиления конкурентности рынка. «Нафтогаз» сейчас имеет монопольное положение. От него зависят все субъекты рынка. Важно, чтобы этот рынок развивался в сторону конкурентности. Для этого нужно рассчитаться с долгами перед «Нафтогазом» за прошлые периоды. В этом году принят закон, останавливающий начисление штрафов и пени и позволяющий на 5 лет реструктуризировать долги. Этот процесс также идет медленно, поскольку «Нафтогаз» неохотно отпускает из своих рук эти процессы.

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Кроме того, ожидаем принятия постановления о выплате государством предприятиям субсидий живыми средствами, что уменьшит зависимость от «Нафтогаза». Но главное - ожидаем прихода на этот рынок компаний, которые будут конкурировать с «Нафтогазом» не только на рынке для населения, но и для бюджетных организаций и коммерческих предприятий», - подчеркнул Зубко.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины выделило на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов 9 млрд грн.

15 сентября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина накопила достаточное количество энергоресурсов для прохождения отопительного периода 2017-2018 годов.