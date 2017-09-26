В Украине впервые продали квартиру за криптовалюту

В Украине впервые официально заключили сделку по покупке недвижимости за криптовалюту, сообщает Ain.ua.

"Как отмечают в Государственном агентстве по вопросам электронного правительства, это первая в мире электронная трансатлантическая сделка по обмену недвижимости на криптовалюту Etherеum с использованием смарт-контракта блокчейна Etherеum. Сумма сделки в эквиваленте - $60 000. Сопровождала сделку юридическая фирма "Юскутум", - говорится в сообщении.

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Перед тем, как заключить сделку через блокчейн, стороны заключили смарт-контракт. Адрес смарт-контракта отображается в договоре, который вносится напрямую в реестр недвижимости и в блокчейн Etherеum.

Продавец и покупатель на платформе Propy завизировали контрактное намерение, на основании которого криптовалюту перевели на депозит. После этого юристы подготовили необходимые документы по сделке купли-продажи, были заказаны акты оценки недвижимости, выписаны доверенности сторонам, также проведена нотариальная сделка. После внесения в реестр изменений в праве собственности из него получили выписку. Ее, в свою очередь, погрузили в систему, что дало возможность разблокировать смарт-контракт и перевести продавцу искомую сумму.

"В будущем каждый человек в любой стране мира сможет покупать недвижимость в любой другой стране в электронной форме в режиме 24/7, и при этом все данные по сделке будут записаны в блокчейн. Покупатель получит электронный сертификат права собственности, который будет надежно защищен технологией блокчейн. Весь процесс сделки будет автоматизирован смарт-контрактом", - отмечает издание.

Около месяца назад в США состоялась сделка по покупке дома за биткоины. О первой успешной сделке по продаже жилой недвижимости за криптовалюту в Дании в 2016 году объявил блокчейн-стартап Coinify.