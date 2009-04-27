Земля в пригороде Киева подешевела на 3%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 20 по 26 апреля т.г. снизилась на 2,96% или 117 долл. США – до 3 829 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 2,59% (167 долл.) – до 6 266 долл./сотка, Обуховском – на 2,36% (112 долл.) – до 4 628 долл./сотка, Бориспольском – на 3,20% (131 долл.) – до 3 946 долл./сотка, Броварском – на 3,64% (112 долл.) – до 2 975 долл./сотка, Васильковском – на 3,20% (83 долл.) – до 2 507 долл./сотка, Вышгородском – на 3,70% (112 долл.) – до 2 924 долл./сотка, Кагарлыкском – на 3,95% (56 долл.) – до 1 370 долл./сотка, Макаровском – на 3,60% (65 долл.) – до 1 744 долл./сотка; Бородянском – на 2,49% (46 долл.) – до 1 812 долл./сотка; Фастовском – на 3,46% (41 долл.) – до 1 137 долл./сотка и Барышевском районе – на 2,47% (27 долл.) – до 1 060 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 14%, Бориспольском – 12%, Васильковском – 12%, Киево-Святошинском – 13%, Броварском – 13%, Обуховском – 6%, Бородянском – 7%, Вышгородском – 9%, Кагарлыкском – 5%, Барышевском – 4%, Фастовском – 5%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в первом квартале т.г. снизилась на 20,13%, или 1 041 долл., – до 4 132 долл. за сотку; в 2008 году – на 11,78% (691 долл.) – до 5 173 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.