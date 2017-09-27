Кабмин перечислил более 200 миллионов на квартиры для участников АТО

Кабинет министров в 2017 году перечислил 212 миллионов гривень субвенции из запланированной на этот год суммы в 327 миллионов гривень на покупку 265 квартир для участников АТО и семей погибших. Об этом сообщил на заседании правительства министр социальной политики Андрей Рева.

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"Мы уже передали 212 миллионов гривень и куплено 265 квартир. Сейчас остаток в размере 116 миллионов гривень мы направляем в регионы для приобретения 166 квартир участниками боевых действий или членами семей погибших", - сказал Рева.

Он отметил, что в 2016 году по этой программе было выделено 416 миллионов гривень, что дало возможность купить 616 квартир. В этом году предусмотрено 327 миллионов гривень.

"Речь идет об обеспечении жильем лиц, которые принимали участие в АТО, а также членов семей погибших. В прошлом году было принято постановление № 719, которым мы изменили порядок обеспечения жильем. Теперь мы даем деньги непосредственно членам погибших или инвалидам войны, и они за эти средства покупают жилье", - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года Кабинет министров Украины принял постановление, которым предоставил право семьям инвалидов войны и погибших участников АТО получать денежные компенсации вместо предоставления им жилья государством.

Таким образом, семьи погибших участников АТО и инвалиды из числа участников АТО смогут самостоятельно выбирать наиболее приемлемое для них жилье и будут покупать его за счет средств денежной компенсации, предоставленной правительством.