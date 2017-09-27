В Украине запустят новый механизм монетизации субсидий

Министерство финансов Украины ожидает запуска нового механизма монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг при его одобрении правительством уже с 1 января 2018 года.

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Как сообщается на странице Минфина в соцсети Facebook, соответствующий проект, разработанный министерством и одобренный правительственным комитетом, обнародован для общественного обсуждения.

«По результатам общественного обсуждения проект постановления будет вынесен на рассмотрение правительства, и, в случае одобрения, уже с 1 января 2018 года в Украине будет запущен процесс монетизации субсидий на уровне предприятий жилищно-коммунального хозяйства», - отмечается в сообщении.

В рамках проекта Минфин предлагает отменить клиринговые расчеты по субсидиям, установить прямые взаиморасчеты граждан с поставщиками услуг ЖКХ и перечислять субвенции непосредственно под фактически потребленные ресурсы, а не по начисленным субсидиям.

Кроме того, Минфин предлагает использовать субвенции исключительно на расчеты за поставленные ресурсы и уплату налоговых обязательств в бюджет, ввести «автоматическое» финансирование субвенции согласно помесячной росписи и исключить «ручное» вмешательство в расчеты с предприятиями.

По оценкам Минфина, такая модель будет способствовать энергоэффективности и обеспечению платежной дисциплины, а также будет легкой в реализации и администрировании.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Кабмин принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии, которая, по предварительным расчетам, затронет около 1,5 млн украинских семей.

Максимальная сумма средств, которые может получить субсидиант, - 135 грн за сэкономленную электроэнергию и около 700 грн за сэкономленный объем газа.

По данным Государственной службы статистики, жителям Украины в январе-июне 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,74 млрд грн, что на 9,5% превышает аналогичный показатель 2016 года.