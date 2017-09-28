Готовы лишь на 52%: в "Киевэнерго" рассказали о подготовке столицы к зиме

Готовность жилого фонда столицы, находящегося в зоне обслуживания энергогенерирующей компании "Киевэнерго", к отопительному сезону 2017/2018 годов составляет 52%, сообщила пресс-служба столичной энергокомпании.

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"В зоне обслуживания "Киевэнерго" на сегодня только 52% жилых домов готовы к отопительному сезону. Это означает, что они должным образом выполнили требования по подготовке оборудования теплопунктов и домовых сетей к подаче теплоносителя. Лучше динамика подготовки к зиме среди столичных заведений соцсферы: акты готовности получили 69% лечебных учреждений, 76% детсадов, 73% школ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что со своей стороны "Киевэнерго" на 96% подготовило сети и оборудование к подаче теплоносителя. Поэтому компания обратилась к балансодержателям жилых домов с требованием ускорить подготовку оборудования и теплосистем к зиме, только после чего «Киевэнерго» будет иметь право выдать акт готовности дома к отопительному сезону.

"Выполнение всех требований акта готовности здания к зиме поможет минимизировать теплопотери и недогрев в квартирах киевлян вследствие нарушений работы домовых систем теплоснабжения. Это - зона ответственности ЖЭО, балансодержателей зданий. Со своей стороны "Киевэнерго" на 96% подготовило сети и оборудование к подаче теплоносителя, чтобы как можно с более низким уровнем аварийности провести отопительный сезон в Киеве", - отметил директор Структурного обособленного подразделения "Киевские тепловые сети" компании "Киевэнерго" Сергей Шовгеля.

Отмечается, что чаще всего препятствием к получению акта готовности к отопительному сезону являются: невыполненные мероприятия по энергосбережению; отсутствие ответственного, компетентного в вопросах теплоснабжения специалиста со стороны жилищно-эксплуатационной организации (ЖЭО); не укомплектованы совсем или частично контрольно-измерительные приборы; не получены акты готовности приборов учета; не проведена ревизия дроссельных и лимитных устройств; посторонние предметы в тепловых пунктах и антисанитария; самовольная реконструкция внутридомовой системы отопления.

В пресс-службе напомнили, что "Киевэнерго" производит тепловую энергию, транспортирует ее по теплосетям и занимается состоянием теплового хозяйства столицы. В зону ответственности компании входит учет тепловой энергии, которая заходит в дом, техническая исправность счетчика тепла (если он на балансе компании), снятие его показаний и формирование счетов.

"За качество работы домовой теплосети и оборудование отвечает балансодержатель дома", - подчеркнули в компании.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины выделило на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов 9 миллиардов гривень. По данным Кабмина, по состоянию на начало сентября готовность жилищно-коммунального хозяйства Украины к отопительному сезону 2017/2018 годов составляла 95,6%.