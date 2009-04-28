На рынке коммерческой недвижимости снова спекулянты

На рынок коммерческой недвижимости начали возвращаться спекулянты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ, Харьков) со ссылкой на директора компании Дмитрия КУТОВОГО.

В частности, он отметил, что благодаря стабилизации курса доллара проявилось некоторое оживление на рынке коммерческой недвижимости.

«Поскольку, по нашим прогнозам, по меньшей мере до выборов, то есть до конца текущего года, резких скачков на валютном рынке не предвидится, интерес к качественной коммерческой недвижимости будет расти», - сказал Д.КУТОВОЙ.

Он также отметил, что на рынок возвращаются спекулянты, которые уже начали понемногу скупать коммерческие объекты у компаний, испытывающих особенные финансовые трудности.

«Инвестировать в иностранные валюты уже не так интересно, как несколько месяцев назад. Объективно же способов инвестирования очень немного. А поскольку доверие к банкам сейчас еще меньше, чем к застройщикам, часть денег неизбежно вернется на рынок недвижимости», - сказал он.

Директор компании также добавил, что признаки оздоровительных процессов видны и на рынке жилой недвижимости. Сегодня возобновились сделки по первичному жилью эконом-класса - относительно дешевым квартирам небольшой площади, которые находятся в высокой степени готовности.

«Если НБУ снимет ограничения на возврат депозитов, это станет сигналом оздоровления банковской системы. На этом фоне ряд банков с иностранным капиталом обещают в третьем квартале возобновить ипотечное кредитование. В таком случае рискну сделать осторожный прогноз о том, что уже осенью активность покупателей на первичном рынке жилой недвижимости возрастет, что немедленно скажется на цене предложения», - сказал Д.КУТОВОЙ.

Справка УНИАН. Справка УНИАН. ООО "Макрокап Девелопмент Украина" - девелоперская компания, создана в 1997 году в Харькове. Компания первой в городе занялась строительством жилья бизнес-класса. Специализируется на девелопменте, строительстве современного жилья и коммерческой недвижимости, а также управлении недвижимостью. В компании работает около 500 человек.