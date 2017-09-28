Кабмин вводит новый порядок расчета субсидий на коммуналку

Кабинет министров Украины с 1 октября вводит новый порядок расчета субсидий на жилищно-коммунальные услуги, согласно которому при назначении субсидии будут учитываться доходы граждан за I и II кварталы этого года, сообщается на странице Правительственного портала в Facebook.

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"На новый отопительный сезон 2017-2018 годов - с 1 октября 2017 года - при расчете размера субсидии будут учитываться доходы граждан за I и II квартал 2017 года, а на неотапливаемый период - с 1 мая 2018 года - за III и IV квартал 2017 года", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что такое решение было принято в связи с тем, что социально несправедливо брать во внимание прошлогодние доходы гражданина, поскольку тот мог весь прошлый год работать и получать высокую заработную плату, а в этом году уволился и нуждается в помощи по оплате коммунальных услуг.

Кроме того, правительство учло, что в мае-июне этого года возникли задержки с переназначением субсидий на летний период, потому что Фискальная служба не смогла вовремя предоставить информацию о доходах граждан за I квартал текущего года. Особенно заметно это было в крупных городах.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины продлил срок подачи заявлений на выплату компенсаций за сэкономленные субсидии на 2 месяца - до 1 ноября 2017 года.

Жителям Украины в январе-августе 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму более 2,8 миллиарда гривень, что на 22,3% превышает аналогичный показатель 2016 года.