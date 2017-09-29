Новый отопительный сезон: субсидии будут автоматически переоформлены для 7,5 миллиона семей

Субсидии на новый отопительный сезон будут автоматически переназначены для 7,5 млн семей, получавших субсидии в прошлом сезоне, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из телеканалов.

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«Никаких революционных изменений в системе начисления и назначения субсидий не будет. Идут изменения, которые только улучшают систему субсидий и делают ее еще проще для людей. Самое главное, что тем людям, которые уже есть в системе субсидий, а это 7,5 миллиона семей, переназначение субсидий произойдет автоматически», - сказал он.

Чиновник отметил, гражданам, уже получавшим субсидию, не нужно подавать никаких новых обращений или документов, управление соцзащиты все осуществит самостоятельно в автоматическом режиме.

«И любые изменения в финансовом состоянии семьи тоже отслеживаются в автоматическом режиме. Уже налажен нормальный обмен информацией с ГФС и Пенсионным фондом, и этот обмен также происходит автоматически», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 октября вводит новый порядок расчета субсидий на жилищно-коммунальные услуги, согласно которому при назначении субсидии будут учитываться доходы граждан за I и II кварталы этого года.

Кабмин также продлил срок подачи заявлений на выплату компенсаций за сэкономленные субсидии на 2 месяца - до 1 ноября 2017 года.

Жителям Украины в январе-августе 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ на сумму более 2,8 млрд грн, что на 22,3% превышает аналогичный показатель 2016 года.