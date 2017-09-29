Новый отопительный сезон: субсидии будут автоматически переоформлены для 7,5 миллиона семей
Розенко отметил, гражданам, уже получавшим субсидию, не нужно подавать никаких новых обращений или документов.
Субсидии на новый отопительный сезон будут автоматически переназначены для 7,5 млн семей, получавших субсидии в прошлом сезоне, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из телеканалов.
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«Никаких революционных изменений в системе начисления и назначения субсидий не будет. Идут изменения, которые только улучшают систему субсидий и делают ее еще проще для людей. Самое главное, что тем людям, которые уже есть в системе субсидий, а это 7,5 миллиона семей, переназначение субсидий произойдет автоматически», - сказал он.
Чиновник отметил, гражданам, уже получавшим субсидию, не нужно подавать никаких новых обращений или документов, управление соцзащиты все осуществит самостоятельно в автоматическом режиме.
«И любые изменения в финансовом состоянии семьи тоже отслеживаются в автоматическом режиме. Уже налажен нормальный обмен информацией с ГФС и Пенсионным фондом, и этот обмен также происходит автоматически», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 октября вводит новый порядок расчета субсидий на жилищно-коммунальные услуги, согласно которому при назначении субсидии будут учитываться доходы граждан за I и II кварталы этого года.
Кабмин также продлил срок подачи заявлений на выплату компенсаций за сэкономленные субсидии на 2 месяца - до 1 ноября 2017 года.
Жителям Украины в январе-августе 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ на сумму более 2,8 млрд грн, что на 22,3% превышает аналогичный показатель 2016 года.