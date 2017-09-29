В Бердичевском районе продолжаются работы по восстановлению крыш домов, поврежденных градом

В Бердичевском районе активно идут работы по восстановлению крыш домов, пострадавших от аномального града в ночь на 22 сентября. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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Как отмечается в сообщении, по поручению председателя ОГА Игоря Гундича, ремонтные бригады, которые меняют кровли одиноким пожилым людям, продолжат работы и на выходных.

По словам директора департамента труда и социальной защиты населения Житомирской облгосадминистрации Юрия Прокопця, по состоянию на сегодня, 29 сентября, в Бердичевском районе уже работает 8 бригад по восстановлению крыш жилых домов одиноких пожилых людей.

«Крыши домов, ремонт которых начали вчера, уже перекрыты шифером. Мы максимально привлекли социальная защита – работают бригады из интернатных учреждений области», - говорит Прокопец.

В частности, в селе Скрагливка работают 3 ремонтные бригады, по 2 – в городе Бердичеве и селе Гришковцы, а еще одна бригада работает в селе Швайковка.

«Присылают помощь Бердичевщине и другие районы – так, Емильчинский и Черняховский районы привезли по 150 листов шифера, 100 листов предоставил Барановский район. Подвоз шифера от районов продолжается», - отмечают в облгосадминистрации.

Напомним, на Житомирщине из областного резервного фонда выделено 4 млн грн для закупки шифера на ликвидацию последствий аномального града.