Украинцы продолжают сокращать долги за коммуналку

Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в августе 2017 года снизилась на 7,4% по сравнению с показателем на конец июля и составила 7,4 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий за отчетный период не изменилась и составила 3,1 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов также не изменилась – 400 миллионов гривень.

Задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод осталась на том же уровне и составила 2,1 миллиарда гривень.

По данным Госстата, в августе украинцы уплатили за электроэнергию 2,4 миллиарда гривень (87,2% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец августа составила 3,5 миллиарда гривень. Задолженность за газоснабжение снизилась на 1,8% и составила 10,7 миллиарда гривень.

Всего в августе украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 3,8 миллиарда гривень, что составило 124,1% начисленных за этот период сумм.

Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Волынской, Харьковской и Херсонской областях (192,4%, 158,6% и 157,9% соответственно), а самый низкий – в Ивано-Франковской, Тернопольской и Кировоградской областях (91,6%, 95,6% и 95,6% соответственно).

Также сообщается, что за январь-август 2017 года с населением было заключено 52,5 тысячи договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 241,9 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в июле 2017 года снизилась на 7,5% по сравнению с показателем на конец июня и составила 8 миллиардов гривень.