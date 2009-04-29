Cтроительные кластеры выведут отрасль из кризиса

Создание строительных кластеров поспособствует выходу строительной отрасли из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня журналистам президент ассоциации «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий» Иван САЛИЙ.

По его словам, создание строительных кластеров станет одним из шансов для выхода строительной отрасли из кризиса.

И.САЛИЙ пояснил, что кластеры – это территориальные объединения в области, районе или городе взаимодополняющих предприятий по технологической цепочке – от сырья до производства, проектировщика, банка, генподрядчика и застройщика «плюс власть и общественность».

«Это легализация деятельности власти и бизнеса через участие общественности, через публичность. Это позволяет организовать объекты совместного финансирования», - добавил он.

К примеру, строительство доступного жилья – это ничто другое, как объекты совместного финансирования по европейской практике. Создание промышленных кластеров практикуется, в частности, в Италии, Германии и Америке.

По его данным, в Украине на сегодня работают десятки кластеров, создать их можно тысячи.

По словам И.САЛИЯ, в Полтавской области ассоциация предлагает создать кластеры со строительными мини-площадками, где стройматериалы будут поставлять члены ассоциации «со скидками от производителя».

Он добавил, что ассоциация провела переговоры с губернаторами Полтавской и Черниговской области. Однако на Министерство экономики такая инициатива не оказала впечатления, «потому что они в этой концепции не видят главного – участия власти».

«Кластер даст возможность получить совместный коллективный дополнительный эффект экономический и социальный. Это может быть общественная организация, общество с ограниченной ответственностью, акционерное предприятие. Это объединение ресурсов на определенной территории», - пояснил И.САЛИЙ.

При этом президент ассоциации выступает за восстановление строительных кооперативов для строительства жилья.

«У нас 39 схем финансирования строительства. И все они полукоррупционные, все дискредитировали себя. Мы настаиваем на том, что сегодня нужно строительные кооперативы восстанавливать в высотных и малоэтажных домах. Тогда люди сами контролируют, куда деваются их средства. То есть тогда люди поверят», - подытожил он.